Владельцы Toyota получили по 7000 долларов за надоедливый Bluetooth в авто

Как рассказывает Carscoops, владельцы Toyota подали в суд на автопроизводителя из-за плохого качества звука во время телефонного разговора. В иске утверждалось, что когда водители использовали функцию Bluetooth hands-free, человек на другом конце провода часто слышал эхо собственного голоса.

Владельцы утверждали в суде, что эта проблема не только повлияла на удобство использования, но и снизила стоимость их автомобилей. Toyota отрицала эти утверждения, настаивая на том, что проблема возникла из-за неправильного использования функции. Компания не изменила своей позиции, но, в конце концов согласилась выплатить 14 истцам.

CarComplaints пишет, что все они получат 6800 долларов, тогда как их адвокаты заработали около 3,15 миллиона долларов. В то же время другие владельцы смогут удовлетвориться коротким видеороликом на тему, как правильно пользоваться функцией. Примечательно, что проблема касается почти каждой Toyota, выпущенной между 2014 и 2019 годами.

Окончательное слушание по этому делу назначено на 2 марта 2026 года в Окружном суде США Центрального округа Калифорнии. К тому времени большинство владельцев Toyota, которые оказались втянутыми в эту сагу, возможно, задумаются, действительно ли шесть лет юридических споров стоят пособия в стиле ролика на YouTube.