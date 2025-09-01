Укр
Владельцы Toyota получили по 7000 долларов за надоедливый Bluetooth в авто

Коллективный иск по Bluetooth в Toyota завершился урегулированием. Несмотря на это, большинство владельцев проблемных автомобилей получат только учебное видео, демонстрирующее правильный порядок использования мультимедиа. Истцам присудили ~6800 долларов каждому, тогда как адвокаты взыскали 3,15 миллиона долларов.
Владельцы Toyota судятся с автопроизводителем из-за Bluetooth в авто: что им удалось выиграть - Auto24

Владельцы Toyota в США пожаловались в суде на эхо во время телефонных звонков

Как рассказывает Carscoops, владельцы Toyota подали в суд на автопроизводителя из-за плохого качества звука во время телефонного разговора. В иске утверждалось, что когда водители использовали функцию Bluetooth hands-free, человек на другом конце провода часто слышал эхо собственного голоса.

Владельцы утверждали в суде, что эта проблема не только повлияла на удобство использования, но и снизила стоимость их автомобилей. Toyota отрицала эти утверждения, настаивая на том, что проблема возникла из-за неправильного использования функции. Компания не изменила своей позиции, но, в конце концов согласилась выплатить 14 истцам.

CarComplaints пишет, что все они получат 6800 долларов, тогда как их адвокаты заработали около 3,15 миллиона долларов. В то же время другие владельцы смогут удовлетвориться коротким видеороликом на тему, как правильно пользоваться функцией. Примечательно, что проблема касается почти каждой Toyota, выпущенной между 2014 и 2019 годами.

Окончательное слушание по этому делу назначено на 2 марта 2026 года в Окружном суде США Центрального округа Калифорнии. К тому времени большинство владельцев Toyota, которые оказались втянутыми в эту сагу, возможно, задумаются, действительно ли шесть лет юридических споров стоят пособия в стиле ролика на YouTube.

