Власники Toyota отримали по 7000 доларів за надокучливий Bluetooth в авто

Як розповідає Carscoops, власники Toyota подали в суд на автовиробника через погану якість звуку під час телефонної розмови. У позові стверджувалося, що коли водії використовували функцію Bluetooth hands-free, людина на іншому кінці дроту часто чула луну власного голосу.

Читайте також: Найменший седан Toyota отримав версію GR Sport

Власники стверджували в суді, що ця проблема не лише вплинула на зручність використання, але й знизила вартість їхніх автомобілів. Toyota заперечила ці твердження, наполягаючи на тому, що проблема виникла через неправильне використання функції. Компанія не змінила своєї позиції, але, врешті-решт погодилась виплатити 14 позивачам.

CarComplaints пише, що усі вони отримають 6800 доларів, тоді як їх адвокати заробили близько 3,15 мільйона доларів. Водночас інші власники зможуть задовільнитися коротким відеороликом на тему, як правильно користуватись функцією. Примітно, що проблема стосується майже кожної Toyota, випущеної між 2014 і 2019 роками.

Також цікаво: Топ 5 марок автомобілів, які можуть проїхати пів мільйона кілометрів

Остаточне слухання щодо цієї справи призначено на 2 березня 2026 року в Окружному суді США Центрального округу Каліфорнії. До того часу більшість власників Toyota, які опинилися втягнутими в цю сагу, можливо, замисляться, чи справді шість років юридичних суперечок варті посібника в стилі ролика на YouTube.