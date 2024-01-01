Владелец грузовика сделал уникальный глушитель, но полиция оценила его штрафом

В нынешний вторник 27-тонный грузовик для перевозки цветов по немецким дорогам разбудил тихий курортный городок Бад-Мюнстерайфель оглушительным звуком, что по характеру походил на грохот моторов от гонок на автотреке. Как сообщает районный отдел полиции Ойскирхена административного округа Кельн, это вызвало интерес ее патрульных из Бад-Мюнстерайфеля.

Фурора среди жителей немецкого городка тот звук не достиг, но полицейских заинтересовал. При дальнейшем осмотре выяснилось, что грузовик был оборудован клапанной системой выхлопа, которой удобно управлять нажатием кнопки с места водителя.

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Устройство обошло все системы звукопоглощения и создало статический шум более 110 децибел, что примерно эквивалентно звуку реактивного самолета на взлете где-то рядом. Поразило их и то, что выхлопную трубу водитель-модификатор сделал из нержавеющей стали и протянул под автомобилем. Имела она 15 метров в длину и в диаметре 12 сантиметров.

Патрульные сделали вывод: технически – сомнительно, визуально – амбициозно, конструкционно – незаконно. Замечания касались того, что в дополнение к шумовому загрязнению, такие объекты представляют реальную опасность для дорожного движения – звуковые сигналы других участников дорожного движения могут быть заглушены.

Фото: Polizei Euskirchen

Подобное звуковое распространение не только раздражает, оно опасно. Кроме того, огромная громкость может привести к повреждению слуха. Выявлены и другие технические несоответствия и есть подозрения об уголовных нарушениях.

Поэтому, грузовик задержали, конечно, уже без груза, который повезли другим транспортом. Автомобиль тщательно проверят на соответствие техническому состоянию. 34-летнему водителю пришлось на месте оплатить штраф в более 1000 евро.

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Перевозчик столкнется с дополнительными расходами, поскольку управление заслонкой также обошло систему очистки выхлопных газов. Кроме этого, следствие также обнаружило доказательства возможной подделки тахографа – это может стать серьезным уголовным преступлением в коммерческих грузовых перевозках.

Водителям стоит сделать вывод из этого урока: лучше не привлекать внимание к своему грузовику, создавая в прямом и переносном смысле слишком много шума – тише едешь, быстрее приедешь.