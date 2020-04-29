Хорошо, когда в таких случаях под рукой оказывается готовый ко взлету транспорт.

Эммануэлю Тонеру из Канады повезло иметь родственников с вертолетом, которые помогли ему преследовать автоугонщика.

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Владелец продуктового магазина, господин Тонер, наполнил бензобак своего пикапа горючим и пошел рассчитаться за заправку. Ключ он легкомысленно оставил в зажигании. Не успел он зайти в помещение заправочной станции, как его грузовик стал добычей вора.

Эммануэль тотчас же рассказал об этом на своей странице в Facebook, привлекая внимание местного сообщества и с просьбой о помощи в поисках машины. Брат Эммануэля – Тедди Тонер, предложил использовать для поисков вертолет, принадлежавший семье. Через 45 минут, после похищения, вертолет был в воздухе.

Тонер также позвонил в Королевскую канадскую горную полицию для помощи в этом деле. Охота на белый Dodge Ram началось одновременно на земле и в небе совместными силами с горной полицией.

Фото: кадры, сделанные Эммануэлем Тонером / Motor1/Emmanuel Toner

Пикап заметили с неба и сообщили его местонахождение копам. Те устроили границу с металлическими шипами на дороге, но злоумышленник просто обошел стоп-ленту, съехав на грунтовку. Полицейские бросились вдогонку по лесу, потом опять по трассе и погоня закончилась только через два часа задержанием подозреваемого.

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