Добре, коли в таких випадках під рукою опиняється готовий до зльоту транспорт.

Еммануелю Тонеру з Канади пощастило мати родичів з гвинтокрилом, котрі допомогли йому переслідувати автовикрадача.

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Власник продуктового магазину, пан Тонер, наповнив бензобак свого пікапа пальним та пішов розрахуватись за заправку. Ключ він легковажно залашив у запалюванні. Не встиг він зайти до приміщення заправної станції, як його вантажівка стала здобиччю злодія.

Еммануель тієї ж миті розповів про це на своїй сторінці у Facebook, привертаючи увагу місцевої спільноти та з проханням про допомогу в пошуках машини. Бать Еммануеля – Тедді Тонер, запропонував використати для пошуків вертоліт, що належав родині. За 45 хвилин, після викрадення, гелікоптер був у повітрі.

Тонер також зателефонував до Королівської канадської гірської поліції для допомоги у цій справі. Полювання на білий Dodge Ram розпочалось одночасно на землі й у небі спільними силами з гірською поліцією.

Фото: кадри, зроблені Еммануелем Тонером / Motor1/Emmanuel Toner

Пікап помітили з неба і повідомили його місцезнаходження копам. Ті влаштували кордон з металевими шипами на дорозі, але зловмисник просто оминув стоп-стрічку, з’їхавши на грунтовку. Поліцейські кинулись навздогін лісом, потім знову трасою і закінчилась тільки через дві години затриманням підозрюваного.

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