Недавно Дубай накрыл сильный шторм, из-за чего улицы города превратились в настоящие реки. Владельцы пытались спасти свои автомобили от воды, но водитель этого Porsche решил поступить иначе.

Он без всяких колебаний решил преодолеть затопленные улицы вброд на своем электрическом Taycan. Сетью распространяется видео, где владелец Porsche едет сквозь воду так, будто делал так очень много раз.

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Очевидцы говорят, что перед водным препятствием водитель снизил скорость и после нескольких секунд начал ехать сквозь воду до следующего незатопленного участка. В какой-то момент его Taycan едва не превратился в лодку, ведь вода достигла уровня боковых зеркал автомобиля. Увиденное очень поразило очевидцев, которых в момент происшествия было очень много на обочине дороги.

Однако, после завершения "заплыва" владелец Porsche продолжил движение на электромобиле. К сожалению, информации о том, в исправном ли состоянии сейчас его автомобиль нет.

Пользователи в комментариях утверждают, что также имели подобный опыт с собственными Taycan и автомобиль был в отличном состоянии после преодоления водной преграды.

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Сообщается, что впоследствии за Porsche, сквозь воду проехала Tesla Model 3 и она также продолжила движение. Автопроизводители предостерегают, что электромобили и вода – это опасное сочетание, даже несмотря на то, что электромотор не страдает настолько сильно от кратковременного попадания воды, как ДВС.