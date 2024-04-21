Нещодавно Дубай накрив сильний шторм, через що вулиці міста перетворились на справжні річки. Власники намагались врятувати свої автомобілі від води, але водій цього Porsche вирішив вчинити інакше.

Він без жодних вагань вирішив подолати затоплені вулиці вбрід на своєму електричному Taycan. Мережею шириться відео, де власник Porsche їде крізь воду так, ніби робив так дуже багато разів.

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Очевидці кажуть, що перед водною перешкодою водій знизив швидкість й після кількох секунд почав їхати крізь воду до наступної незатопленої ділянки. В якийсь момент його Taycan ледь не перетворився на човен, адже вода досягла рівня бічних дзеркал автомобіля. Побачене дуже вразило очевидців, яких в момент події було дуже багато на узбіччі дороги.

Однак, після завершення “запливу” власник Porsche продовжив рух на електромобілі. На жаль, інформації про те, чи в справному стані наразі його автомобіль, немає.

Користувачі в коментарях стверджують, що також мали подібний досвід з власними Taycan й автомобіль був в чудовому стані після подолання водної перешкоди.

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Повідомляється, що згодом за Porsche, крізь воду проїхала Tesla Model 3 й вона також продовжила рух. Автовиробники застерігають, що електромобілі та вода – це небезпечне поєднання, навіть попри те, що електромотор не страждає настільки сильно від короткочасного потрапляння води, як ДВЗ.