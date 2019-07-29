Такой способ не платить ни цента за зарядку электрокара оценил бы и Скрудж МакДак.

Житель города Лейк-Уорт в штате Флорида, решил нагло воспользоваться чужой электрикой, чтобы зарядить свою Tesla Model 3.

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Как позже заявил владелец электрокара телеканалу WPBF 25 его машина неожиданно разрядилась на полпути на вечеринку. Чтобы все же добраться места назначения, он решил "одолжить" немного электронов в ближайшем доме.

Мужчина проявил смекалку и протянул 120-вольтовый шнур к внешней розетке возле дома, оставив свой электрокар на привязке аж на 12 часов. Владелец дома только утром заметил, что на обочине его дома припаркована чужая Tesla Model 3, подключенная к его же электросети.

Владелец электромобиля появился лишь через несколько часов и, не извинившись и не заплатив за электроэнергию, скрылся с места преступления. По каким-то причинам владелец дома отказался предъявлять претензии относительно кражи (на самом деле, ущерб мизерный), а потому водителю Tesla Model 3 удалось остаться безнаказанным.

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