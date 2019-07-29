Такий спосіб не платити а ні цента за зарядку електрокара оцінив би й Скрудж МакДак.

Житель міста Лейк-Уорт у штатіФлорида, вирішив нахабно скористатись чужою електрикою, аби зарядити свою Tesla Model 3.

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Як пізніше заявив власник електрокара телеканалу WPBF 25, його машина несподівано розрядилась на півдорозі на вечірку. Аби все ж дістатись місця призначення, він вирішив “позичити” трохи електронів у найближчому будинку.

Чоловік виявив кмітливість і протягнув 120-вольтний шнур до зовнішньої розетки біля будинку, залишивши свій електрокар на прив’язку аж на 12 годин. Власник будинку лише на ранок помітив, що на узбіччі його будинку припаркована чужа Tesla Model 3, під’єднана до його ж електромережі.

Власник електромобіля з'явився лише через кілька годин і, не вибачившись і не заплативши за електроенергію, зник з місця злочину. З якихось причин власник будинку відмовився висувати претензії щодо крадіжки (насправді, збиток мізерний), а тому водієві Tesla Model 3 вдалось залишитися безкарним.

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