Женщине понадобилось всего два дня, чтобы отследить свой внедорожник.

Кроссовер Toyota 4Runner, который принадлежал Даниэль Рено из города Канзас-Сити, исчез с заправки QuikTrip из-за неосмотрительности хозяйки, которая оставила ключи в замке зажигания. Однако ее же смекалка помогла быстро вернуть машину и наказать виновных.

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Даниэль остановилась на местной заправке QuikTrip, чтобы зайти в туалет с ребенком. Женщина не глушила мотор внедорожника и не вынимала ключ из замка зажигания. На улице стояла жара за 30 градусов и светило солнце, поэтому она не хотела, чтобы салон нагрелся. За несколько минут, в течение которых мать с ребенком отсутствовали, “Тойота” исчезла. Хуже самой пропажи было то, что вместе с машиной исчезла также сумочка Даниэль, у которой были документы, наличные и банковские карты.



Фото: заправочная станция QuikTrip / Мrcheckout

Обворованная женщина позвонила в полицию и поехала домой на такси. Там она сразу же начала активную деятельность для самостоятельного спасения своего имущества. Заручившись помощью сестры она начала отслеживать действия по кредиткам, которые решила не блокировать специально для этого. Замысел сработал. Онлайн-банкинг сообщил о транзакции в фастфуде Taco Bell, супермаркете Walmart и заправочной станции QuikTrip.

Наведавшись в последний пункт, где была осуществлена оплата картой, сестры поговорили с оператором заправки. Тот вспомнил, что видел описанный кроссовер, а также, что его заправляли три женщины. Более того, он даже сообщил, что указанные лица обсуждали между собой планы поужинать в ресторане applebee's вечером.

Киногерои обязательно отправились бы на “задержание” преступников сами, но женщины поступили умнее и сообщили полученную информацию полиции. Вечером правоохранители успешно провели задержание подозреваемых в указанном месте. Интересно, что одна из злоумышленниц была с сумкой, телефоном и в туфлях Рено.

Полицейские заявили журналистам, что никому не советуют повторять подвиги Даниэль Рено, поскольку детективная история вполне могла бы стать остросюжетной. Впрочем копы великодушно позволили Даниэль оставить себе упаковку пива (купленную за ее же деньги), которую похитители положили в детское кресло.

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