Жінці знадобилось усього два дні, аби відстежити свій позашляховик.

Кросовер Toyota 4Runner, що належав Даніель Рено з міста Канзас-Сіті, зник з заправки QuikTrip через необачність власниці, яка залишила ключі в замку запалювання. Однак її ж кмітливість допомогла швидко повернути машину і покарати винних.

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Даніель зупинилась на місцевій заправці QuikTrip, щоб зайти до вбиральні з дитиною. Жінка не глушила мотор позашляховика і не виймала ключ із замка запалювання. На вулиці стояла спека за 30 градусів і світило сонце, тому вона не хотіла, щоб салон нагрівся. За кілька хвилин, протягом яких матір з дитиною були відсутні, “Тойота” зникла. Гірше за саму пропажу було те, що разом з машиною зникла також сумочка Даніель, у якій були документи, готівка та банківські картки.



Фото: заправна станція QuikTrip / Мrcheckout

Обкрадена жінка зателефонувала в поліції і поїхала додому на таксі. Там вона одразу ж розпочала активну діяльність для самостійного порятунку свого майна. Заручившись допомогою сестри вона почала відстежувати діїї по кредитках, які вирішила не блокувати спеціально для цього. Задум спрацював. Онлайн-банкінг повідомив про транзакції у фастфуді Taco Bell, супермаркеті Walmart та заправній станції QuikTrip.

Навідавшись до останнього пункту, де була здійснена оплата карткою, сестри поговорили з оператором заправки. Той згадав, що бачив описаний кросовер, а також, що його заправляли три жінки. Більше того, він навіть повідомив, що названі особи обговорювали між собою плани повечеряти в ресторані Applebee's увечері.

Кіногерої обов’язково вирушили б на “затримання” злочинців самі, та жінки вчинили розумніше і повідомили отриману інформацію поліції. Увечері правоохоронці успішно провели затримання підозрюваних у вказаному місці. Цікаво, що одна зі зловмисниць була з сумкою, телефоном і в туфлях Рено. За два дні вони встигли порядком

Поліцейські заявили журналістам, що нікому не радять повторювати подвиги Даніель Рено, оскільки детективна історія цілком могла б стати гостросюжетною. Втім копи великодушно дозволили Даніель залишити собі упаковку пива (куплену за її ж гроші), яку викрадачі поклали в дитяче крісло.

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