Британська компанія продовжує святкувати власне сторіччя і цього разу приготувала для своїх шанувальників колекцію непростого канцелярського приладдя.

Bentley називає своє нове творіння – колекцію ручок Limited Edition Centenary, “прекрасною поза часом”, оскільки у ній символічно об’єднались три епохи.

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Автокомпанії люблять відзначати річниці і знаменні події зі своєї історії. Раніше британці представили у Мілані колекцію золочених меблів Bentley Centenary Home. Цього разу дизайнери узялись за вишукані дрібні аксесуари і представили колекію ручок Limited Edition Centenary від баварської фірми Graf von Faber-Castell.

Пір’яна ручка – найдорожча і коштує 17 300 гривень у перерахунку за поточним курсом. Проста кулькова ручка обійдеться поціновувачу у 14 300 гривень, а капілярна – у 15 800. Можна, звісно, купити й усю колекцію одразу.

Фото: ручки Bentley Limited Edition Centenary / Bentley

До кожної з ручок пропонується сертифікат Refills for Life з яким вони мають право на довічне відновлення чорнила чи пасти. Щоправда, з такою опцією вартість найдорожчої ручки підскочить до 18 тисяч гривень.

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