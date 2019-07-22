Британская компания продолжает праздновать свое столетие и на этот раз приготовила для поклонников коллекцию непростых канцелярских принадлежностей.

Bentley называет свое новое творение – коллекцию ручек Limited Edition Centenary, “прекрасной вне времени”, поскольку в ней символически объединились три эпохи.

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Автокомпании любят отмечать годовщины и знаменательные события из своей истории. Ранее британцы представили в Милане коллекцию золоченой мебели Bentley Centenary Home. На этот раз дизайнеры взялись за изысканные мелкие аксессуары и представили коллекцию ручек Limited Edition Centenary.

Перьевая ручка – самая дорогая и стоит 17 300 гривен в пересчете по текущему курсу. Простая шариковая ручка обойдется ценителю в 14 300 гривен, а капиллярная – в 15 800. Можно, конечно, купить и всю коллекцию сразу.

Фото: ручки Bentley Limited Edition Centenary / Bentley

К каждой из ручек предлагается сертификат Refills for Life с которым приобретается право на пожизненное восстановление чернил или пасты. Правда, с такой опцией стоимость самой дорогой ручки подскочит до 18 тысяч гривен.

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