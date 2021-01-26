В Украине планируют вернуть отмененный в 2011 году обязательный технический осмотр транспортных средств. Об этом заявил в интервью министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам чиновника, начать возвращение техосмотра могут с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозятся. Такие транспортные средства все равно проходят сертификацию. Об этом он рассказал в интервью изданию РБК-Украина.

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– Будет ли обязательным техосмотр для транспортных средств с 2022 года?

"Он должен быть. Для этого нам нужно принять законопроект. Были предложения ввести его постепенно, с переходными положениями, чтобы не обострять общественные настроения. Например, начинать с переоборудованных автомобилей, которые впервые ввозят, они все равно проходят сертификацию. Особой разницы нет – техосмотр или сертификация, если речь идет о разе в два года, то у них еще есть запас времени. Поэтому была логика и алгоритм, в какой редакции предлагается его принять”, – сказал Владислав Криклий.

"Это одно из основных требований в наших имплементационных документах по ЕС. Это почти 20% от наших обязательств в выполнении Соглашения об ассоциации с ЕС, так как это прежде всего касается экологических норм”, – добавил чиновник.

Напомним, что по официальной статистике Национальной полиции из-за ненадлежащего технического состояния происходит меньше 1% ДТП.