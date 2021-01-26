В Україні планують повернути відмінений в 2011 році обов'язковий технічний огляд транспортних засобів. Про це заявив в інтерв'ю міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами чиновника, почати повернення техогляду можуть з переобладнаних автомобілів, які вперше ввозяться. Такі транспортні засоби все одно проходять сертифікацію. Про це він розповів в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

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– Чи буде обов’язковим техогляд для транспортних засобів з 2022 року?

“Він має бути. Для цього нам треба ухвалити законопроект. Були пропозиції ввести його поступово, з перехідними положеннями, щоби не загострювати суспільні настрої. Наприклад, починати з переобладнаних автівок, які вперше ввозять, вони все одно проходять сертифікацію. Особливої різниці немає – техогляд чи сертифікація, якщо мова йде про раз на два роки, то в них ще є запас часу. Тому була логіка і алгоритм, в якій редакції пропонується його ухвалити”, - сказав Владислав Криклій.

“Це одна з основних вимог у наших імплементаційних документах по ЄС. Це майже 20% від наших зобов'язань у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, адже це насамперед стосується екологічних норм”, - додав чиновник.

Нагадаємо, що з а офіційною статистикою національної поліції через неналежний технічний стан відбувається менше 1% ДТП.