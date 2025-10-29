Украинские дорожники задержались в Молдове: известна причина

ФОТО: Скриншот Авто24|
Была старая дорога, а теперь будет как новая и еще и с гарантией
На протяжении шести лет база обеспечивала материалами реконструкцию трассы М3 "Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией", а также строительство обхода Вулканешты.
Не так давно основные работы на обходе выполнены, там завершаются нанесение разметки, монтаж ограждения, установка знаков и тому подобное. Об этом рассказывается на ФБ-странице компании.
Демонтаж базы пришлось отложить
Наступил этап демонтажа и перевозки оборудования базы на другие объекты "Автомагистраль-Юг" в Молдове и Румынии.
Однако эти работы пришлось отложить: местные власти обратились к компании с просьбой восстановить также старый участок трассы М3, проходящий через городок.
Старая дорога не ремонтировалась с советских времен, но теперь будет как новая.
Заказ лишним не бывает
Несмотря на то, что транзитный транспорт вскоре будет двигаться обходом, старый участок должен обеспечивать местное сообщение. Украинские строители отсрочили демонтаж своей базы и откликнулись на просьбу.
За короткий промежуток времени было отфрезеровано старое покрытие. И только после этого стабилизировали основу и устроили несколько слоев нового асфальтобетонного покрытия.
Старая дорога стала новой
Таким образом украинская строительная компания решила проблему транзитного транспорта в этом городке и помогла горожанам восстановить ключевую местную транспортную артерию.