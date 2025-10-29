Украинские дорожники задержались в Молдове: известна причина

На протяжении шести лет база обеспечивала материалами реконструкцию трассы М3 "Кишинев-Комрат-Джурджулешты-граница с Румынией", а также строительство обхода Вулканешты.

Не так давно основные работы на обходе выполнены, там завершаются нанесение разметки, монтаж ограждения, установка знаков и тому подобное. Об этом рассказывается на ФБ-странице компании.

Читайте также Украинцы создали в Молдове дорогу, которая становится арт-объектом

Демонтаж базы пришлось отложить

Наступил этап демонтажа и перевозки оборудования базы на другие объекты "Автомагистраль-Юг" в Молдове и Румынии.

Однако эти работы пришлось отложить: местные власти обратились к компании с просьбой восстановить также старый участок трассы М3, проходящий через городок.

Старая дорога не ремонтировалась с советских времен, но теперь будет как новая. Скриншот: Авто24

Заказ лишним не бывает

Несмотря на то, что транзитный транспорт вскоре будет двигаться обходом, старый участок должен обеспечивать местное сообщение. Украинские строители отсрочили демонтаж своей базы и откликнулись на просьбу.

Читайте также Украинские дорожники сделали кольцевую дорогу в Молдове

За короткий промежуток времени было отфрезеровано старое покрытие. И только после этого стабилизировали основу и устроили несколько слоев нового асфальтобетонного покрытия.

Старая дорога стала новой

Таким образом украинская строительная компания решила проблему транзитного транспорта в этом городке и помогла горожанам восстановить ключевую местную транспортную артерию.