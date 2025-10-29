Влада молдавського містечка скористалася моментом і не відпустила наших дорожників

Шість років служила і ще трохи послужить

Упродовж шести років база забезпечувала матеріалами реконструкцію траси М3 "Кишинів-Комрат-Джурджулешти-кордон з Румунією", а також будівництво обходу Вулканешти.

Не так давно основні роботи на обході виконано, там завершуються нанесення розмітки, монтаж огородження, встановлення знаків тощо. Про це розповідається на ФБ-сторінці компанії.

Демонтаж бази довелося відкласти

Настав етап демонтажу та перевезення обладнання бази на інші об'єкти "Автомагістраль-Південь" у Молдові та Румунії.

Однак ці роботи довелося відкласти: місцева влада звернулась до компанії з проханням відновити також стару ділянку траси М3, що проходить через містечко.

Стара дорога не ремонтувалася з радянських часів, але тепер буде як нова. Скриншот: Авто24

Замовлення зайвим не буває

Попри те, що транзитний транспорт невдовзі буде рухатись обходом, стара ділянка має забезпечувати місцевого сполучення. Українські будівельники відтермінували демонтаж своєї бази й відгукнулися на прохання.

За короткий проміжок часу було відфрезеровано старе покриття. І тільки після цього стабілізували основу та влаштували декілька шарів нового асфальтобетонного покриття.

Стара дорога стала новою

Таким чином українська будівельна компанія розв'язала проблему транзитного транспорту в цьому містечку й допомогла містянам відновити ключову місцеву транспортну артерію.