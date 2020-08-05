Первый патент на летающий автомобиль был получен еще в 1901 году, но до сих пор пользоваться таким транспортом на дорогах было невозможно.

Наиболее лояльны к новым технологиям теплые штаты США – Калифорния, Флорида, Техас, Аризона, однако первое правительственное разрешение на использование летающих автомобилей общественностью одобрено в северном штате Нью-Гемпшир.

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Штат Нью-Гэмпшир стал первым в истории территорией, где разрешены летающие автомобили. В прошлом месяце губернатор Крис Сунуну подписал закон о транспорте, HB 1182, который позволил летающим автомобилям движение по общественным дорогам. И хотя это действительно важный шаг на пути к распространению такого транспорта, важно отметить, что летающие автомобили в Нью-Гемпшире могут только ездить, но не летать. Таким авто разрешается передвигаться по дорогам общего пользования от аэродромов до конечного пункта назначения.

Согласно закону, "летательные аппараты, способные передвигаться по дорогам" могут быть зарегистрированы в штате, так же, как обычный автомобиль, и допущены к использованию на общей инфраструктуре. Однако взлетать и приземляться им придется на аэродромах.

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