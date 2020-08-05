Перший патент на літаючий автомобіль був отриманий ще у 1901 році, але до цього часу користуватись таким транспортом на дорогах було неможливо.

Найбільш лояльними до нових технологій є теплі штати США – Каліфорнія, Флорида, Техас, Арізона, однак перший урядовий дозвіл на використання літаючих автомобілів громадськістю схвалений у північному штаті Нью-Гемпшир.

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Штат Нью-Гемпшир став першою в історії територією, де дозволені літаючі автомобілі. Минулого місяця губернатор Кріс Сунуну підписав закон про транспорт, HB 1182, який дозволив літаючим автомобілям рух громадськими дорогами. І хоча це справді важливий крок на шляху до поширення такого транспорту, важливо відзначити, що літаючі автомобілі у Нью-Гемпширі можуть тільки їздити, але не літати. Таким авто дозволяється пересуватися по дорогах загального користування від аеродромів до кінцевого пункту призначення.

Відповідно до закону, “літальні апарати, здатні пересуватися по дорогах” можуть бути зареєстровані в штаті, так само, як звичайний автомобіль і допущені до використання на загальній інфраструктурі. Проте, злітати і приземлятися їм доведеться на аеродромах.

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