По непонятной причине Bentley и Breitling прекратили долгосрочное партнерство в начале этого лета, хотя и вежливо и с уважением. Теперь часовщики обратили внимание на механическую красоту других автомобилей и представили коллекцию Top Time Classic Cars Capsule, посвященную американским маслкарам 1960-х.

Некоторые говорят, что в основном механика и инженерия, стоящие за обоими продуктами, привлекают подобных людей, но мы не полностью согласны с этим.

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Автомобиль, по определению, – лишь средство передвижения, тогда как часы показывают лишь время. Но для многих людей они имеют и большее значение. При этом между часами и автомобилями всегда существовала какая-то связь.

Почти два десятилетия два британских бренда – Bentley и Breitling сотрудничали, поскольку их философии совпадали, но летом этого года партнеры объявили о прекращении взаимодействия.

Часы, которые производитель называет "особым подарком дизайна и свободы”, посвящены настоящим иконам классической эры маслкаров 1960-х годов: Ford Mustang первого поколения, Shelby Cobra и Chevrolet Corvette Sting Ray.

Поскольку Mustang первого поколения и Corvette C2 Sting Ray имеют примерно одинаковый размер, посвященные им часы имеют одинаковые корпуса диаметром 42 мм. В них размещен механизм Breitling Calibre 25, с подзаводом во время ношения и 42-часовым запасом хода.

Более компактный родстер Cobra стал вдохновением для меньших часов в 40-миллиметровом корпусе, внутри которого размещен калибр Breitling 41 с подзаводом и идентичным 42-часовым запасом хода.

Все трое часов имеют яркие цвета циферблата с оранжевыми и желтыми или красно-синими штрихами и ремешками из телячьей кожи. Логотип каждого автомобиля выгравирован на задних корпусах из нержавеющей стали. Все три часы водонепроницаемы до 10 бар или 100 метров.

Кроме этих трех, в коллекции Top Time есть еще пара часов с подобной стилистикой, но без автомобильных логотипов. Каждый из автомобильных часов из ограниченной серии теперь можно купить за 5 890 евро, тогда как “безымянные” стоят 5 340 евро.

Фото: часы Breitling, посвященные маслкарам / Breitling