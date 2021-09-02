З незрозумілої причини Bentley та Breitling припинили довготривале партнерство на початку цього літа, хоча і ввічливо та з повагою. Тепер годинникарі звернули увагу на механічну красу інших автомобілів і представили колекцію Top Time Classic Cars Capsule, присвячену американським маслкарам 1960-х.

Деякі кажуть, що в основному механіка та інженерія, що стоять за обома продуктами, приваблюють подібних людей, але ми не повністю з цим згодні.

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Автомобіль, за визначенням, - лише засіб пересування, тоді як годинник показує лише час. Але для багатьох людей вони мають і більше значення. При цьому між годинниками та автомобілями завжди існував якийсь зв’язок.

Майже два десятиліття два британських бренди – Bentley та Breitling співпрацювали, оскільки їх філософії співпадали, але влітку цього року партнери оголосили про припинення взаємодії.

Годинники, які виробник називає “особливим дарунком дизайну та свободи”, присвячені справжнім іконам класичної ери маслкарів 1960-х років: Ford Mustang першого покоління, Shelby Cobra та Chevrolet Corvette Sting Ray.

Оскільки Mustang першого покоління та Corvette C2 Sting Ray мають приблизно однаковий розмір, присвячені їм годинники мають однакові корпуси діаметром 42 мм. У них розміщений механізм Breitling Calibre 25, із підзаведенням під час носіння та 42-годинним запасом ходу.

Більш компактний родстер Cobra став натхненням для меншого годинника у 40-міліметровому корпусі, всередині якого розміщено калібр Breitling 41 із підзаведенням та ідентичним 42-годинним запасом ходу.

Усі три годинники мають яскраві кольори циферблата з помаранчевими та жовтими або червоно-синіми штрихами та ремінцями з телячої шкіри. Логотип кожного автомобіля вигравіюваний на задніх корпусах з нержавіючої сталі. Всі три годинники водонепроникні до 10 бар або 100 метрів.

Крім цих трьох, у колекції Top Time є ще пара годинників з подібною стилістикою, але без автомобільних логотипів. Кожен з автомобільних годинників з обмеженої серії наразі можна придбати за 5 890 євро, тоді як “безіменні” коштують 5 340 євро.

Фото: годинники Breitling, присвячені маслкарам / Breitling