С 1 февраля при пересечении границы всеми растаможивающимися транспортными средствами необходимо вносить финансовую гарантию.

Если раньше для ввоза определенных типов транспортных средств достаточно было просто оформить предварительную таможенную декларацию, то сегодня всем транспортным средствам нужно вносить средства на счет таможни в размере полной стоимости растаможки.

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Растаможив авто также можно воспользоваться услугой финансового гарантирования, которую предоставляют некоторые компании за счет собственных средств, а не вносить "живые" деньги в банк.