З 1 лютого при перетині кордону усіма транспортними засобами, які будуть розмитнюватись, необхідно вносити фінансову гарантію.

Якщо раніше для ввезення певних типів транспортних засобів достатньо було просто оформити попередню митну декларацію, то від сьогодні усім транспортним засобам потрібно вносити кошти на рахунок митниці у розмірі повної вартості розмитнення.

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Розмитнюючи авто також можна скористатися послугою фінансового гарантування, яку надають деякі компанії за рахунок власних коштів, а не вносити "живі" гроші в банк.