Во Львове оцифруют улицы: какая цель

Львов вошел в число победителей престижной европейской программы Raptor 2026 (Rapid Applications for Transport): за счет EIT Urban Mobility город создаст цифровой реестр дорожных знаков и разметки.
ФОТО: мэрия Львова|

До нынешнего времени во Львове даже на бумаге отсутствует полная регистрация знаков и разметки

Поэтому в перечень городов из 12 стран, которые получат поддержку для решения актуальных вызовов в сфере городской мобильности, занесен Львов. Об этом сообщила мэрия в своем релизе

Кто среди победителей

В бешеной конкуренции конкурсной гонки, проходившей в октябре нынешнего года с участием десятков других европейских городов, организаторы отобрали Львов.

В списке находятся:

  • Берлин
  • Бильбао
  • Брюссель
  • Зальцбург
  • Лондон
  • Лулео
  • Львов
  • Тренто
  • Хельсинки
  • Эдинбург и другие

Победа в конкурсе предусматривает для украинского города транш в 60 000 евро на разработку и внедрение инновационного решения в течение шести месяцев.

В чем интерес Львова

В рамках программы Raptor 2026 украинский город получит технологические предложения от европейских компаний и стартапов для создания полного цифрового каталога дорожных знаков и разметки.

Это будет довольно содержательная цифровая карта, потому что по сей день эта информация хранится в различных подразделениях разве что на бумаге или в сканированном виде. Это затрудняет аудит инфраструктуры, реагирования на инциденты и планирования работ.

"Raptor 2026 позволит нам автоматизировать эти процессы и существенно улучшить управление дорожной инфраструктурой. Это также повысит безопасность движения благодаря быстрому выявлению отсутствующих или поврежденных знаков и подготовит город к системам умного движения и автономного транспорта", – отмечает заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Дмитрий Пеций.

