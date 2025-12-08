Во Львове оцифруют улицы: какая цель

Поэтому в перечень городов из 12 стран, которые получат поддержку для решения актуальных вызовов в сфере городской мобильности, занесен Львов. Об этом сообщила мэрия в своем релизе

Кто среди победителей

В бешеной конкуренции конкурсной гонки, проходившей в октябре нынешнего года с участием десятков других европейских городов, организаторы отобрали Львов.

В списке находятся:

Берлин

Бильбао

Брюссель

Зальцбург

Лондон

Лулео

Львов

Тренто

Хельсинки

Эдинбург и другие

Победа в конкурсе предусматривает для украинского города транш в 60 000 евро на разработку и внедрение инновационного решения в течение шести месяцев.

В чем интерес Львова

В рамках программы Raptor 2026 украинский город получит технологические предложения от европейских компаний и стартапов для создания полного цифрового каталога дорожных знаков и разметки.

Это будет довольно содержательная цифровая карта, потому что по сей день эта информация хранится в различных подразделениях разве что на бумаге или в сканированном виде. Это затрудняет аудит инфраструктуры, реагирования на инциденты и планирования работ.

"Raptor 2026 позволит нам автоматизировать эти процессы и существенно улучшить управление дорожной инфраструктурой. Это также повысит безопасность движения благодаря быстрому выявлению отсутствующих или поврежденных знаков и подготовит город к системам умного движения и автономного транспорта", – отмечает заместитель директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Дмитрий Пеций.