У Львові оцифрують вулиці: яка мета

Відтак до переліку міст із 12 країн, які отримають підтримку для вирішення актуальних викликів у сфері міської мобільності, занесено Львів. Про це повідомила мерія у своєму релізі

Хто поміж переможців

У шаленій конкуренції конкурсних перегонів, що проходив у жовтні нинішнього року за участю десятків інших європейських міст, організатори відібрали Львів.

У списку перебувають:

Берлін

Більбао

Брюссель

Гельсінкі

Единбург

Зальцбург

Лондон

Лулео

Львів

Тренто та інші

Перемога у конкурсі передбачає для українського міста транш у 60 000 євро на розробку і впровадження інноваційного рішення протягом шести місяців.

В чому інтерес Львова

В рамках програми Raptor 2026 українське місто отримає технологічні пропозиції від європейських компаній і стартапів для створення повного цифрового каталогу дорожніх знаків та розмітки.

Це буде доволі змістовна цифрова карта, бо донині ця інформація зберігається у різних підрозділах хіба що на папері чи у сканованому вигляді. Це ускладнює аудит інфраструктури, реагування на інциденти та планування робіт.

"Raptor 2026 дозволить нам автоматизувати ці процеси та суттєво покращити управління дорожньою інфраструктурою. Це також підвищить безпеку руху завдяки швидкому виявленню відсутніх чи пошкоджених знаків і підготує місто до систем розумного руху та автономного транспорту", – зазначає заступник директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Дмитро Пецій.