Неисправность возникла после заправки бензина А-95, в который попала вода. ОККО обещает компенсировать ремонт всем пострадавшим.

Вечером 30 июня на АЗС ОККО Солонка вблизи Львова произошла нештатная ситуация. Более десяти автомобилей после заправки бензином А-95 сломались и не смогли дальше ехать, сообщает телеграм-канал Львов Информирует. Некоторые автомобили забрали на эвакуаторе, другие автовладельцы пытались исправить ситуацию самостоятельно.

Пострадавшие вызвали полицию и собрали пробы горючего из колонок, на которой заправлялись этим бензином. На пробах было видно, что бензин был смешанный с водой.

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Компания ОККО оперативно отреагировала на ситуацию и призвала пострадавших водителей обращаться на горячую линию. Там обещают, что расходы по ремонту и эвакуаторы будут компенсированы.

ОККО сообщила, что на этой колонке "произошла техническая неисправность и вода попала в резервуар с бензином марки А-95... Мы признаем техническую неисправность и приносим извинения за причиненные неудобства".

Всем автовладельцам, заправившихся 30 июня после 18:30 на АЗК во Львовской обл., Солонка, ул.Стрыйская, 34, бензином марки А-95, в случае возникновения неисправностей с автомобилем компания предлагает обратиться на горячую линию ОККО - 0 800 501 101.

Там фиксируют все обращения, прорабатывают заявки, чтобы компенсировать затраты на ремонт и эвакуаторы.

Напомним, что с 1 июля выросли цены на топливо.