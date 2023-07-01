Несправність виникла після заправки бензину А-95, в який потрапила вода. ОККО обіцяє компенсувати ремонт всім постраждалим.

Ввечері 30 червня на АЗС ОККО Солонка поблизу Львова сталася нештатна ситуація. Понад десять автомобілів після заправки бензином А-95 поламались та не змогли далі їхати, повідомляє телеграм-канал “Львів Інформує”. Деякі автомобілі забрали на евакуаторі, інші автовласники намагались виправити ситуацію самотужки.

Постраждалі викликали поліцію та зібрали проби пального з колонок, на якій заправлялись цим бензином. На пробах було видно, що бензин був змішаний з водою.

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Компанія ОККО оперативно відреагувала на ситуацію та закликала постраждалих водіїв звертатись на гарячу лінію. Там обіцяють, що витрати на ремонт та евакуатори будуть компенсовані.

ОККО повідомила, що на цій колонці “сталася технічна несправність і вода потрапила у резервуар з бензином марки А-95... Ми визнаємо технічну несправність і приносимо вибачення за завдані незручності”.

Всіх автовласників, хто заправився 30 червня після 18:30 на АЗК у Львівській обл., Солонка, вул.Стрийська, 34, бензином марки А-95, у випадку виникнення несправностей з автомобілем компанія пропонує звернутися на гарячу лінію ОККО - 0 800 501 101.

Там фіксують всі звернення, опрацьовують заявки, щоб компенсувати витрати на ремонт та евакуатори.

Нагадаємо, що з 1 липня пальне подорожчало.