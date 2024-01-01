Во Львове появились "умные" светофоры во Львове

Это уже пятый по счету “умный” комплекс регулирования движения в городе. Как сообщает мэрия на своей ФБ-странице, он смонтирован и запущен в действие на перекрестке улиц Зеленая – Зубровская.

До нынешнего времени упомянутый перекресток считался одним из самых проблемных, где раньше часто возникали пробки и опасные ситуации. С его вводом существенно возрастет безопасность для всех участников движения и улучшится трафик выезда из города через ул. Зеленую.

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Видеодетекторы анализируют ситуацию на каждой полосе. Определяется интенсивность движения, расстояние между автомобилями, задержки. На основе этих данных заложенный в программу алгоритм рассчитывает оптимальную продолжительность зеленого сигнала для каждого направления, что позволяет минимизировать простои транспорта и избегать неэффективного светофорного цикла.

Новая технология светофорного регулирования:

повысит безопасность для пешеходов возле остановок и жилых домов;

организует безопасный переход дороги для учеников, которые направляются в школу;

уменьшит аварийность и количество конфликтных ситуаций на дороге;

улучшит выезд из города через ул. Зеленую;

уменьшит очереди на перекрестке Зеленая – Зубровская;

оптимизирует движение на кольце Зеленая – Луганская;

повысит скорость движения общественного транспорта;

снизит уровень вредных выбросов путем сокращения простоев.

Фото: мэрия Львова

С 06:00 до 23:00 каждое из направлений движения имеет свою гарантированную продолжительность зеленого сигнала. Если видеодетекторы фиксируют наличие транспорта, то разрешительный сигнал может быть продлен. Для пешеходов зеленый сигнал включается автоматически.

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С 23:00 до 06:00 зеленый сигнал для транспорта по главной улице будет гореть постоянно, если нет транспорта со второстепенных направлений и запроса от пешеходов для перехода через улицу Зеленую. Для включения пешеходной фазы через ул. Зеленую нужно нажать на кнопку вызова, которая есть на светофорной стойке.

В коммунальном предприятии "Львовавтодор" напомнили, что для корректной работы светофорного регулирования водителям необходимо останавливаться сразу перед стоп-линией и ожидать включения разрешительного сигнала.