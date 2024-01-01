У Львові з'явилися "розумні" світлофори

Це вже п’ятий за відліком “розумний” комплекс регулювання руху у місті. Як повідомляє мерія на своїй ФБ-сторінці, його змонтовано та запущено в дію на перехресті вулиць Зелена – Зубрівська.

До нинішнього часу згадане перехрестя вважалося одним із найбільш проблемних, де раніше часто виникали затори та небезпечні ситуації. З його пуском суттєво зросте безпека для всіх учасників руху та поліпшиться трафік виїзду з міста через вул. Зелену.

Читайте також Львівські світлофори через відсутність напруги не погаснуть

Відеодетектори аналізують ситуацію на кожній смузі. Визначається інтенсивність руху, відстань між автомобілями, затримки. На основі цих даних закладений в програму алгоритм розраховує оптимальну тривалість зеленого сигналу для кожного напрямку, що дозволяє мінімізувати простої транспорту й уникати неефективного світлофорного циклу.

Нова технологія світлофорного регулювання:

підвищить безпеку для пішоходів біля зупинок та житлових будинків;

організує безпечний перехід дороги для учнів, які прямують до школи;

зменшить аварійність і кількість конфліктних ситуацій на дорозі;

покращить виїзд з міста через вул. Зелену;

зменшить черги на перехресті Зелена – Зубрівська;

оптимізує рух на кільці Зелена – Луганська;

підвищить швидкість руху громадського транспорту;

знизить рівень шкідливих викидів шляхом скорочення простоїв.

Фото: мерія Львова

З 06:00 до 23:00 кожен з напрямків руху має свою гарантовану тривалість зеленого сигналу. Якщо відеодетектори фіксують наявність транспорту, то дозвільний сигнал може бути продовжений. Для пішоходів зелений сигнал вмикається автоматично.

Читайте також Львівські пасажири отримали від мерії карт-бланш: економія суттєва

З 23:00 до 06:00 зелений сигнал для транспорту головною вулицею буде горіти постійно, якщо немає транспорту з другорядних напрямків і запиту від пішоходів для переходу через вул. Зелену. Для ввімкнення пішохідної фази через вул. Зелену потрібно натиснути на кнопку виклику, яка є на світлофорній стійці.

У комунальному підприємстві "Львівавтодор" нагадали, що для коректної роботи світлофорного регулювання водіям необхідно зупинятись відразу перед стоп-лінією та очікувати ввімкнення дозвільного сигналу.