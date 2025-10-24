Во Львове водитель McLaren не смог обогнать фуру и разбил две машины: фото

Как пишет ТопЖир, происшествие произошло во Львове. По предварительным данным, водитель не смог обогнать грузовик, в результате чего суперкар получил повреждения задней правой части кузова и колеса. К счастью, удар не был сильным - авто осталось на ходу, но даже небольшой ремонт McLaren может обойтись в тысячи евро, ведь запчасти на такие машины стоят заоблачно дорого.

Это уже не первая неприятность для этого эксклюзивного спорткара. В мае 2025 года тот же McLaren 750S Spider попал в серьезную аварию в Самборе. Тогда владелец не справился с управлением, и автомобиль получил существенные повреждения передней части.

Тот случай вызвал немалый резонанс, ведь это был единственный новый McLaren 750S Spider, который прибыл в Украину без повреждений - не после аварии, не с аукциона, а прямо из салона.

Фото першого ДТП (ТопЖир)

McLaren 750S Spider имеет 4,0-литровый V8 с двумя турбинами, развивающий 750 лошадиных сил. Он обеспечивает разгон до 100 км/ч за 2,8 секунды. Стоимость модели превышает 300 тысяч евро. К сожалению, даже самый технологичный спорткар не способен компенсировать человеческие ошибки - и этот McLaren уже дважды подряд подтвердил, что мощность без осторожности имеет свою цену.