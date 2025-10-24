У Львові водій McLaren не зміг обігнати фуру та розбив дві машини: фото

Як пише ТопЖир, пригода сталася у Львові. За попередніми даними, водій не зміг обігнати вантажівку (чи хотів проскочити), внаслідок чого суперкар отримав пошкодження задньої правої частини кузова та колеса. На щастя, удар не був сильним — авто залишилося на ходу, але навіть невеликий ремонт McLaren може обійтися у тисячі євро, адже запчастини на такі машини коштують захмарно дорого.

Це вже не перша неприємність для цього ексклюзивного спорткара. У травні 2025 року той самий McLaren 750S Spider потрапив у серйозну аварію в Самборі. Тоді власник не впорався з керуванням, і автомобіль зазнав суттєвих пошкоджень передньої частини.

Той випадок викликав чималий резонанс, адже це був єдиний новий McLaren 750S Spider, який прибув в Україну без ушкоджень — не після аварії, не з аукціону, а прямо з салону.

Фото першого ДТП (ТопЖир)

McLaren 750S Spider має 4,0-літровий V8 із двома турбінами, що розвиває 750 кінських сил. Він забезпечує розгін до 100 км/год за 2,8 секунди. Вартість моделі перевищує 300 тисяч євро. На жаль, навіть найтехнологічніший спорткар не здатен компенсувати людські помилки — і цей McLaren вже двічі поспіль підтвердив, що потужність без обережності має свою ціну.