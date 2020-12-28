Во Львовской области начинает работать система автоматической фото и видеофиксации нарушений ПДД
30 декабря на автомобильной дороге М-06 (Киев – Чоп) заработают 3 камеры фиксации нарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.
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Размещение камер:
- на 490 км+400 автодороги, вблизи города Буск;
- на 555 км+662 автодороги, вблизи села Солонка;
- на 555 км+730 автодороги, вблизи села Солонка.
Сейчас автоматически фиксируют нарушения 45 камер, которые расположены в Киеве и Киевской области. За первые пять месяцев работы камер автофиксации аварийность в Киевской области выросла на 30%.