У Львівській області розпочинає працювати система автоматичної фото та відеофіксації порушень ПДР

30 грудня на автомобільній дорозі М-06 (Київ – Чоп) запрацюють 3 камери фіксації порушень, які контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі.

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Розміщення камер:

на 490 км+400 автодороги, поблизу міста Буськ;

на 555 км+662 автодороги, поблизу села Солонка;

на 555 км+730 автодороги, поблизу села Солонка.

Наразі автоматично фіксують порушення 45 камер, які розташовані в Києві та Київській області. За перші п’ять місяців роботи камер автофіксації аварійність у Київській області зросла на 30%.