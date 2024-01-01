Во сколько обойдется водителю оскорбительный показ среднего пальца

Уравновешенность и сдержанность водителя должна преобладать даже в стрессовых ситуациях и неадекватных действиях других участников дорожного движения. Иногда лучше делать вид, что не слышите хама, иначе кошелек может опустошиться на солидную сумму.

О негативных последствиях неадекватности коротко, но понятно поведали эксперты truckeronroad.com.

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Ответная агрессия – это реальный шанс получить штраф, поскольку такие действия могут обернуться жалобой и даже иском. У водителя нет гарантии, что его действия не записываются на смартфон или обычный видеорегистратор – гаджеты теперь фиксируют все. Тем более, что доказательств о спровоцированной грубияном ситуации в большинстве случаев не будет.

В Германии существует большой перечень обвинений и штрафных санкций в отношении жестов угроз и оскорблений.

Размер штрафов за вульгарное поведение с оскорбительной жестикуляцией:

Показать средний палец – штраф от 600 до 4000 евро. Кроме того, водителю грозит два штрафных балла и лишение права управления сроком до одного месяца;

Сжатый кулак – штраф примерно 1000 евро, что часто предусматривает еще и штрафные баллы;

Угрозы кулаком или другими агрессивными жестами – штраф от 750 до 1500 евро в зависимости от ситуации;

Оскорбительные выкрики или ненормативная лексика – штраф от 250 до 1000 евро в зависимости от типа использованных слов и контекста.

Таким образом, перед тем как что-то показывать жестом или сыпать бранью, стоит вспомнить, сколько лишних денег имеете в кошельке или на банковской карточке.

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Предоставив видео для доказательства, вам припишут угрозы, повлекшие расстройство психического здоровья и другие обвинения, начиная от появления мигрени и потери потенции. За решетку, конечно, не посадят, но штраф могут влепить солидный.