У скільки обійдеться водієві образливий показ середнього пальця

Врівноваженість та стриманість водія повинна переважати навіть у стресових ситуаціях та неадекватних діях інших учасників дорожнього руху. Деколи краще вдавати, що не чуєте хама, інакше гаманець може спустошитись на солідну суму.

Про негативні наслідки неадекватності коротко, але зрозуміло повідали експерти truckeronroad.com.

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Агресія у відповідь – це реальний шанс отримати штраф, оскільки такі дії можуть обернутися скаргою і навіть позовом. У водія немає гарантії, що його дії не записуються на смартфон чи звичайний відеореєстратор – гаджети тепер фіксують все. Тим паче, що доказів про спровоковану грубіяном ситуацію у більшості випадків не матимете.

У Німеччині існує чималий перелік звинувачень та штрафних санкцій щодо жестів погроз та образ.

Розмір штрафів за вульгарну поведінку з образливою жестикуляцією:

Показати середній палець – штраф від 600 до 4000 євро. Окрім того, водієві загрожує два штрафні бали та позбавлення права керування терміном до одного місяця;

Стиснутий кулак – штраф приблизно 1000 євро, що часто передбачає ще й штрафні бали;

Погрози кулаком або іншими агресивними жестами – штраф від 750 до 1500 євро залежно від ситуації;

Образливі вигуки або ненормативна лексика – штраф від 250 до 1000 євро залежно від типу використаних слів і контексту.

Таким чином, перед тим як щось показувати жестом чи сипати лайкою, варто згадати, скільки зайвих грошей маєте в гаманці чи на банківській карточці.

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Надавши відео для доказу, вам припишуть погрози, що спричинили розлад психічного здоров’я та інші звинувачення, починаючи від появи мігрені та втрати потенції. За ґрати, звісно, не посадять, але штраф можуть вліпити солідний.