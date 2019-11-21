Статистика за 9 месяцев текущего года.

За девять месяцев текущего года в Украине в режиме импорта было ввезено 412,8 тыс. легковых автомобилей на сумму почти в 2,6 млрд долларов США, сообщает Укравтопром.

Из этого количества новыми были лишь 65,3 тыс. авто, что соответствует 16% от общего объема.

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На закупку новых легковых автомобилей импортеры потратили $1,2 млрд. В то же время таможенная стоимость 347,5 тыс. ввезенных подержанных автомобилей составила $1,4 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт новых авто вырос на 17%, а бывших в эксплуатации – в 3,8 раза.

Больше всего новых автомобилей с января по сентябрь было ввезено из Японии – 13,6 тыс. шт. на втором месте импорт из Румынии – 8,6 тыс. новых авто. Из этой страны везли бюджетные Renault (Logan, Sandero, Duster). Из Китая в Украину прибыло 7 тыс. машин, и это третий результат.

Лидером по поставкам легкового секонд-хенда стала Германия. За десять месяцев из ФРГ было ввезено 89 тыс. подержанных авто. Второй результат – у Польши, из которой ввезли 53,5 тыс. машин с пробегом. Ненамного меньшим оказался импорт из Литвы – 53,2 тыс. шт.

Напомним, что авторынок в сентябре оказался меньше, чем в августе.