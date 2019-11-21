Статистика за 9 місяців поточного року.

За дев’ять місяців поточного року в Україні в режимі імпорту було ввезено 412,8 тис. легкових автомобілів на суму майже в 2,6 млрд доларів США, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості новими були лише 65,3 тис. авто, що відповідає 16% від загального обсягу.

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На закупівлю нових легкових автомобілів імпортери витратили $1,2 млрд. В той же час митна вартість 347,5 тис. ввезених старих автомобілів становила $1,4 млрд.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт нових авто зріс на 17%, а таких, що були в експлуатації – в 3,8 раза.

Найбільше нових автомобілів з січня по вересень було завезено з Японії – 13,6 тис. шт., на другому місці імпорт з Румунії – 8,6 тис. нових авто. З цієї країни везли бюджетні Renault (Logan, Sandero, Duster). З Китаю в Україну прибуло 7 тис. машин, і це третій результат.

Лідером з поставок легкового секонд-хенду стала Німеччина. За десять місяців з ФРН було ввезено 89 тис. вживаних авто. Другий результат – у Польщі, з якої ввезли 53,5 тис. машин з пробігом. Ненабагато меншим виявився імпорт з Литви – 53,2 тис. шт.

Нагадаємо, що авторинок у вересні виявився меншим, ніж у серпні.