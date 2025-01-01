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Водитель Bentley установил рекорд скорости в Киеве

Полицейские остановили водителя Bentley Continental GT за превышение скорости. Согласно данным прибора TruCam автомобиль разогнался до 198 км/ч.
Водитель на Bentley ехал по Киеву почти 200 км/ч - Auto24

Рекорд скорости в Киеве

Евгений Гудущан
logo17 июня, 17:00
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Патрульная полиция Киева активно использует TruCam для контроля разрешенной скорости.

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На днях инспекторы остановили автомобиль Bentley, который двигался по городу со скоростью 198 км/ч. Они вынесли на водителя постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КоАП.

Другого водителя остановили в Святошинском районе. Водитель автомобиля Audi двигался по городу со скоростью 148 км/ч. На него также вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.

В полиции напоминают, что:

  • согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет за собой штраф в размере 340 гривен;
  • согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.
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