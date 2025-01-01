Водитель Bentley установил рекорд скорости в Киеве

Рекорд скорости в Киеве
Посилання скопійовано!
Патрульная полиция Киева активно использует TruCam для контроля разрешенной скорости.
Читайте также: Bentley готовит новый электрический кроссовер: подробности
На днях инспекторы остановили автомобиль Bentley, который двигался по городу со скоростью 198 км/ч. Они вынесли на водителя постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КоАП.
Другого водителя остановили в Святошинском районе. Водитель автомобиля Audi двигался по городу со скоростью 148 км/ч. На него также вынесли постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств, более чем на 50 км/ч) КУоАП.
В полиции напоминают, что:
- согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - влечет за собой штраф в размере 340 гривен;
- согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.