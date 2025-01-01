Водій Bentley встановив рекорд швидкості у Києві

Патрульна поліція Києва активно використовує TruCam для контролю дозволеної швидкості.

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Днями інспектори зупинили автомобіль Bentley, який рухався містом зі швидкістю 198 км/год. Вони винесли на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

Іншого керманича зупинили у Святошинському районі. Водій автомобіля Audi рухався містом зі швидкістю 148 км/год. На нього також винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадують, що: