Водій Bentley встановив рекорд швидкості у Києві

Рекорд швидкості у Києві
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Патрульна поліція Києва активно використовує TruCam для контролю дозволеної швидкості.
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Днями інспектори зупинили автомобіль Bentley, який рухався містом зі швидкістю 198 км/год. Вони винесли на водія постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.
Іншого керманича зупинили у Святошинському районі. Водій автомобіля Audi рухався містом зі швидкістю 148 км/год. На нього також винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.
У поліції нагадують, що:
- згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;
- згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.