В Великобритании полиция задержала водителя, который за одну поездку был "пойман" камерами контроля скорости 32 раза. К тому же, во время проверки оказалось, что за этим самым автомобилистом есть и несколько других нарушений.

Как пишет The Sun, необычный инцидент произошел недалеко от английского города Сток-он-Трент. Водитель BMW ехал по трассе со средней скоростью 134 км/ч в туманную погоду.

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Причем скорость он превышал даже на тех участках, где велись ремонтные работы. И чем дальше британец передвигался с нарушением, тем чаще он попадал на радары системы автофиксации. В итоге, когда его остановила полиция, общее количество зафиксированных камерами нарушений перевалило за три десятка.

За такое злостное нарушение водителю BMW теперь грозит не только денежное взыскание, но и начисление не менее 96 штрафных очков. Для понимания права в Великобритании отбирают (сроком на 4 года) в том случае, если водитель набрал 12 и более штрафных баллов.

Однако превышение скорости – не единственное, в чем уличили автомобилиста. Также полицейские установили, что у него отсутствовала страховка, а на передних колесах автомобиля были установлены изношенные шины (то есть, теперь ему инкриминируют еще и опасное вождение).

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