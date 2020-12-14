Камеры фиксаций скоростного режима работают с июня. Сначала они приносили по миллиону гривен в день, но их доход начал снижаться.

Система автоматической фиксации нарушений ПДД принесла в государственный бюджет 172,6 млн гривен. Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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Так, по состоянию на 1 декабря 2020 года, административные штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме составили 172 598 802,68 грн (около 172,6 млн гривен), в том числе штрафы за июнь-ноябрь составляют около 172,1 млн гривен.

Отметим, что сейчас на территории Украины работает 50 камер фиксации нарушений скоростного режима. Они установлены в Киеве и области, и работают с июня этого года. За первые пять месяцев работы камер автофиксации аварийность в Киевской области выросла на 31%.

В 2021 году МВД обещает увеличить количество таких камер установив еще 220 комплексов на территории всей страны.