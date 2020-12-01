В Мининфраструктуры планируют увеличить количество камер автофиксации в несколько раз

До конца этого года мы планируем установить 250 КАФ (камер автофиксации) на дорогах государственного значения и существенно расширить их функционал”, – отметил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

Ведь, по мнению чиновника, в местах установки камер количество ДТП снизилось. "За полгода работы системы автофиксации количество нарушений ПДД на первых 30 участках с КАФ снизилось в целом в 5 раз”, – уверен министр. Кроме того, на дороги выедут 150 автомбилей-фантомов без опознавательных знаков, которые будут скрыто замерять скорость движения транспортных средств.

Напомним, что за первые 100 дней работы камеры автофиксации принесли 100 млн грн дохода.

Интересно, что установка первых камер автофиксации в Киеве и Киевской области не привела к значительному увеличению количества аварий. Более того, по результатам первых пяти месяцев работы камер автофиксации количество ДТП в Киевской области увеличилось на 30%.