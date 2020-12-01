В Мінінфраструктури планують збільшити кількість камер автофіксації у кілька разів

“До кінця цього року ми плануємо встановити 250 КАФ (камер автофіксації) на дорогах державного значення та суттєво розширити їх функціонал”, – зазначив очільник Міністерства інфраструктури Владислв Криклій.

Адже він впевнений, що у місцях встановлення камер кількість ДТП знизилась. “За півроку роботи системи автофіксації кількість порушень ПДР на перших 30 ділянках з КАФ знизилась в цілому у 5 разів”, – говорить міністр. Окрцм того, у відомстві для контролю швидкості планують запустит на дороги 150 автомобілів-фантомів, які будуть працювати без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, що за перші 100 днів роботи камери автофіксації принесли 100 млн грн доходу.

Цікаво, що встановлення перших камер автофіксації у Києві та Київській області не призвело до зменшення кількості аварій. Навіть навпаки – за результатами перших п’яти місяців роботи камер автофіксації кількість ДТП у київській області збільшилась на 30%.