Камери фіксацій швидкісного режиму працюють з червня. Спочатку вони приносили по мільйону гривень на день, але згодом їх прибутковість почала зменшуватись.

Система автоматичної фіксації порушень ПДР принесла до державного бюджету 172,6 млн гривень. Про це повідомляє “Телеграф” з посиланням на дані Державної казначейської служби.

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Так, за станом на 1 грудня 2020 року, адміністративні штрафи за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі склали 172 598 802,68 грн (близько 172,6 млн гривень), в тому числі штрафи за червень-листопад становлять близько 172,1 млн гривень.

Відзначимо, що зараз на території України працює 50 камер фіксації порушень швидкісного режиму. Вони встановлені в Києві і області, і працюють з червня цього року. За перші п’ять місяців роботи камер автофіксації аварійність у Київській області зросла на 31%.

В 2021 році МВС обіцяє збільшити кількість таких камер встановивши ще 220 комплексів на території всієї країни.