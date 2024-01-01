Водитель Dodge Charger сбил толпу людей, когда пытался подрифтить

Как сообщает Carscoops, уличные водители-хулиганы становятся настоящей проблемой в США. По данным полиции, водитель Dodge Charger выполнял элементы экстремального вождения и в результате не справился с управлением, из-за чего двое зрителей получили травмы, однако пока их жизни ничего не угрожает.

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Водитель скрылся с места преступления, однако через несколько дней был найден правоохранителями. По данным отдела полиции Анахайма, подозреваемым является Хасан Али. На видео с места происшествия видно, как его Doodge крутит “пончики” и впоследствии врезается в группу людей.

Толпа сразу начала вершить правосудие над машиной и водителем, избивая Charger руками и ногами. Спасатели госпитализировали пострадавших 19-летних парней. Медики говорят, что они выживут, несмотря на сложность полученных травм.

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По словам полицейских, случайные прохожие и информаторы помогли им найти нарушителя только через три дня после инцидента. Теперь его обвиняют в наезде и побеге вместе с превышением скорости.