Водій Dodge Charger збив натовп людей, коли намагався подрифтити

Як повідомляє Carscoops, вуличні водії-хулігани стають справжньою проблемою в США. За даними поліції, водій Dodge Charger виконував елементи екстремального водіння й в результаті не впорався з керуванням, через що двоє глядачів зазнали травм, проте наразі їх життю нічого не загрожує.

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Водій втік з місця злочину, однак за декілька днів був знайдений правоохоронцями. За даними відділу поліції Анахайма, підозрюваним є Хасан Алі. На відео з місця події видно, як його Doodge крутить “пончики” й згодом врізається групу людей.

Натовп одразу почав чинити правосуддя над автівкою та водієм, б’ючи Charger руками та ногами. Рятувальники госпіталізували постраждалих 19-річних парубків. Медики кажуть, що вони виживуть, попри складність отриманих травм.

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За словами поліцейських, випадкові перехожі та інформатори допомогли їм знайти порушника лише за три дні після інциденту. Тепер його звинувачують у наїзді та втечі разом із перевищенням швидкості.