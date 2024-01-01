Водитель Ford лежал на заднем сиденье, пока его пикапом управлял адаптивный круиз-контроль

Водитель Ford поделился собственной выходкой в Instagram. Он подписал пост “F-450 едет сам”. Однако, когда автор получил шквал критики в свой адрес в комментариях, он удалил видео. Стоит отметить, что критика была вполне целесообразной, ведь Ford F-450 не предлагается с системой автономного вождения 2-го уровня, BlueCruise.

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Выполняя этот "трюк" водитель, фактически, возлагал управление на сочетание систем адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе движения. На видео заметно, что авто двигалось со скоростью 80 миль/ч, что эквивалентно 129 км/ч.

Ford F-450 (Источник: Ford)

Автор положил на руль несколько подушек, чтобы заставить систему удержания в полосе "поверить", что руки водителя на руле. Такие действия очень опасны и кто знает, чем бы могла завершиться эта поездка, если бы системы дали сбой. Скорее всего, пассажиры никак бы не успели среагировать.

Если бы автомобиль был оборудован BlueCruise, система бы обнаружила отсутствие водителя и выполнила остановку, ведь рассчитана на то, что человек за рулем все равно будет следить за дорожной обстановкой.

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Зато системы адаптивного круиз-контроля и удержания в полосе движения не предназначены для того, чтобы полностью перенимать обязательства водителя. Именно поэтому, владельцу этого пикапа удалось выполнить этот бессмысленный поступок.