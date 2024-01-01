Водій Ford лежав на задньому сидінні, поки його пікапом керував адаптивний круїз-контроль

Водій Ford поділився власною витівкою в Instagram. Він підписав пост «F-450 їде сам». Однак, коли автор отримав шквал критики на свою адресу в коментарях, він видалив відео. Варто зазначити, що критика була цілком доцільною, адже Ford F-450 не пропонується з системою автономного водіння 2-го рівня, BlueCruise.

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Виконуючи цей “трюк” водій, фактично, покладав керування на поєднання систем адаптивного круїз-контролю й утримання у смузі руху. На відео помітно, що авто рухалось зі швидкістю 80 миль/год, що еквівалентно 129 км/год.

Ford F-450 (Джерело: Ford)

Автор поклав на кермо декілька подушок, аби змусити систему утримання у смузі “повірити”, що руки водія на кермі. Такі дії є дуже небезпечними й хто зна, чим би могла завершитись ця поїздка, якби системи дали збій. Скоріш за все, пасажири ніяк би не встигли зреагувати.

Якби автомобіль було обладнано BlueCruise, система б виявила відсутність водія і виконала зупинку, адже розрахована на те, що людина за кермом все одно буде стежити за дорожньою обстановкою.

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Натомість системи адаптивного круїз-контролю та утримання у смузі руху не призначені для того, щоб повністю переймати зобов’язання водія. Саме тому, власнику цього пікапа вдалось виконати цей безглуздий вчинок.