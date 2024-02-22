Владелец грузового фургона удивительным образом остался невредимым после аварии на железнодорожном переезде. На видео можно увидеть кадры, как поезд разрывает кузов автомобиля пополам.

Александр Эванс – водитель фургона Amazon, который столкнулся с поездом. Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. На видео заметно, что Эванс не слышал и не заметил поезд.

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В результате страшной аварии, к счастью, никто не пострадал – поезд разорвал автомобиль пополам прямо за передними сиденьями. На видео с установленной в кабине водителя камеры заметно, что Александр еще долго находился в состоянии шока.

Также заметно, что удар во время столкновения был настолько сильным, что фиолетовая шапка слетела с головы водителя. Это неудивительно, ведь скорость поезда на тот момент составляла более 80 км/ч.

Передняя часть фургона осталась на месте переезда, тогда как другая часть кузова "прилипла" к поезду и проехала вместе с ним еще почти километр до полной остановки.

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Можно сделать вывод, что водителю очень сильно повезло, ведь, он бы скорее всего не выжил, если бы столкновение произошло на несколько секунд раньше. После этой аварии Александр Эванс попал в больницу исключительно для того, чтобы подписать бумаги об отказе от реабилитации.