Власник вантажного фургона дивовижним чином залишився неушкодженим після аварії на залізничному переїзді. На відео можна побачити кадри, як поїзд розриває кузов автомобіля навпіл.

Александр Еванс – водій фургона Amazon, який зіштовхнувся з потягом. Аварія сталась на нерегульованому залізничному переїзді. На відео помітно, що Еванс не чув і не помітив потяг.

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В результаті страшної аварії, на щастя, ніхто не постраждав – поїзд розірвав автомобіль навпіл прямо за передніми сидіннями. На відео з встановленої в кабіні водія камери помітно, що Александр ще довго знаходився у стані шоку.

Також помітно, що удар під час зіткнення був настільки сильним, що фіолетова шапка злетіла з голови водія. Це не дивно, адже швидкість потяга на той момент становила понад 80 км/год.

Передня частина фургона залишилась на місці переїзду, тоді як інша частина кузова “прилипла” до потяга й проїхала разом з ним ще майже кілометр до повної зупинки.

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Можна зробити висновок, що водію надзвичайно сильно пощастило, адже, він би скоріш за все не вижив, якби зіткнення сталось на декілька секунд раніше. Після цієї аварії Александр Еванс потрапив до лікарні виключно для того, щоб підписати папери про відмову від реабілітації.